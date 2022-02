Erneut mehr Erstklässler-Anmeldungen in Hamburg Stand: 07.02.2022 14:34 Uhr Inzwischen ist es schon normal: Die Schülerzahl in Hamburg steigt von Jahr zu Jahr. Nach den Sommerferien rechnet die Schulbehörde mit 16.918 neuen Erstklässlerinnen und Erstklässlern.

Nach den am Montag veröffentlichten Anmeldezahlen wird es knapp 640 Erstklässlerinnen und Erstklässler mehr an den staatlichen Grundschulen geben als im laufenden Schuljahr. Ein Plus von fast vier Prozent und ein neuer Anmelderekord.

AUDIO: Rekord bei Erstklässler-Anmeldungen in Hamburg (1 Min) Rekord bei Erstklässler-Anmeldungen in Hamburg (1 Min)

Stärkster Zuwachs im Bezirk Mitte

Die stärksten Zuwächse gab es demnach im Bezirk Mitte (+198), gefolgt von Harburg (+134), Wandsbek (+118), Nord (+108), Altona (+87) und Bergedorf (+21); in Eimsbüttel gab es einen leichten Rückgang (-27). Die Zahl der Anmeldungen für die Vorschulklassen stieg den Angaben zufolge um 77 Anmeldungen leicht auf insgesamt 10.638.

Noch allerdings seien die Zahlen vorläufig. Denn bis zum Start ins neue Schuljahr kann es noch Bewegung geben - auch weil Familien weg- oder zuziehen. Offen ist auch, ob alle Erstklässlerinnen und Erstklässler die Wunschschule zugewiesen bekommen. In mehr als 90 Prozent der Fälle klappe das aber, sagte die Schulbehörde. Sie wies darauf hin, dass man sich mit geplant 44 neuen Schulen auf den weiteren Zuwachs in den kommenden Jahren vorbereite.

Zahl der Lehrkräfte soll erhöht werden

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) zeigte sich von der stetig wachsenden Zahl der Kinder in Hamburg erfreut. Da allen Kindern gute Lernmöglichkeiten geboten werden sollen, "werden wir entsprechend der steigenden Schülerzahl auch die Zahl der Lehrkräfte weiter erhöhen und mit unserem ambitionierten Schulbauprogramm die Schulen gut auf die wachsende Kinderzahl vorbereiten", sagte er.

