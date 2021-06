Erinnerung an NS-Opfer: 6.000. Stolperstein in Hamburg verlegt

Stand: 28.06.2021 15:29 Uhr

Der Künstler Gunter Demnig hat am Montag den 6.000. Stolperstein in Hamburg verlegt. Die neuen Gedenksteine sollen an Chung Ying und zwölf weitere chinesische Opfer des Nationalsozialismus im ehemaligen Chinesenviertel im Stadtteil St. Pauli erinnern.