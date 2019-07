Stand: 29.07.2019 18:00 Uhr

"Erdüberlastungstag": Kundgebung in Hamburg

An die 1.000 Menschen haben in Hamburg am Montagnachmittag für einen nachhaltigeren Umgang mit natürlichen Ressourcen protestiert. Die Demonstranten zogen vom Gänsemarkt aus durch die Hamburger Innenstadt. Anlass war der sogenannte Erdüberlastungstag, der in diesem Jahr auf den 29. Juli fällt. Er markiert den Zeitpunkt, an dem der Mensch mehr erneuerbare Ressourcen verbraucht hat, als im Jahresverlauf nachwachsen werden.

Demo gegen Ressourcenverbrauch NDR 90,3 - 29.07.2019 16:00 Uhr Anlässlich des "Erdüberlastungstages" versammeln sich am Hamburger Gänsemarkt Jugendliche, um gegen den Verbrauch von Ressourcen zu demonstrieren. Christian Becker berichtet.







Stichtag dieses Jahr früher als 2018

Zu den Organisatoren der Demo zählten die "Fridays for Future"-Bewegung, Greenpeace und der BUND. Die Aktivisten betonten, dass der von Umweltverbänden ermittelte Stichtag in diesem Jahr drei Tage früher ist als im vergangenen Jahr - und sogar zwei Monate früher als vor 20 Jahren. Für natürliche Ressourcen wie Holz, Wasser und saubere Luft stellten insbesondere die vermehrten heißen Tage und lange Trockenphasen im Sommer eine Bedrohung dar, so Friederike Leppert von "Fridays for Future" in Hamburg. Seit 1970 lebe die Menschheit immer stärker auf Pump, betonte sie.

Menschheit lebt ökologisch auf Kredit

Nach Berechnungen der Interessengruppe aus dem Umweltbereich "Global Footprint Network" wären zurzeit 1,75 Erden notwendig, um die von der Menschheit verbrauchten ökologischen Ressourcen zu liefern. Vor allem der Lebensstil in reichen Industrienationen belaste das Konto, mahnte die Umweltstiftung WWF.

Kundgebung am "Erdüberlastungstag" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 29.07.2019 12:00 Uhr Autor/in: baackl Umweltschützer haben zur Demonstration in der Hamburger Innenstadt aufgerufen. Als Zeitpunkt haben sie den jährlichen "Erdüberlastungstag" ausgewählt.







