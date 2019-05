Stand: 27.05.2019 18:51 Uhr

Entwarnung: Blindgänger in Harburg entschärft

Der Blindgänger, der am Montag auf einer Baustelle im Hamburger Stadtteil Harburg entdeckt worden ist, wurde am frühen Abend erfolgreich entschärft. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Vormittag bei Sondierungsarbeiten in der Schloßstraße am Rand des Harburger Binnenhafens gefunden worden. Es handelte sich nach Angaben der Feuerwehr um eine englische 250-Kilogramm-Bombe mit Heckaufschlagzünder.

Evakuierung und Sperrungen

Rund 500 Menschen mussten wegen der Entschärfung am Montag Wohnungen und Firmengebäude in der Nähe des Fundorts verlassen. Auch Gebäude der Uni und der TU Harburg wurden geräumt. In der Schule Kerschensteinerstraße wurde eine Notunterkunft eingerichtet. Mehrere Straßen wurden vorübergehend gesperrt, darunter die vielbefahrene Bundesstraße 73. Auch Bahngleise verlaufen in der Nähe. Nach Angaben der Polizei wurde der Regional- und Fernverkehr während der Entschärfung gestoppt, der S-Bahn-Verkehr war den Angaben zufolge nicht betroffen. Mehrere Buslinien benutzten laut Hochbahn zeitweise Umleitungen.

Weltkriegsbombe im Harburger Hinterhof 27.05.2019 13:21 Uhr Bei Sondierungsarbeiten in Hamburg-Harburg ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Teile des Stadtzentrums müssen voraussichtlich evakuiert werden.







