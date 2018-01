Stand: 09.01.2018 06:22 Uhr

Elbphilharmonie erwirtschaftet Überschuss

Vor fast einem Jahr ist die Elbphilharmonie in Hamburg eröffnet worden. Mehrere Millionen Menschen haben bereits im ersten Jahr das Konzerthaus in der Hafencity besucht. Die neuesten Zahlen der Kulturbehörde zeigen nun: Die Elbphilharmonie ist nicht nur ein Zuschauermagnet, sondern auch wirtschaftlich erfolgreich.

Die Stadt Hamburg, Kultursenator Carsten Brosda und auch Generalintendant Christoph Lieben-Seutter hatten das so nicht erwartet. Nicht nur Konzert-Besucher, sondern auch die Veranstalter rennen der Elbphilharmonie seit der Eröffnung im wahrsten Sinne des Wortes die Türen ein. Auf die Plaza, also die Aussichtsplattform in 37 Metern Höhe, strömen ebenfalls deutlich mehr Menschen als ursprünglich kalkuliert.

Überschuss statt erwartetes Minus

Das zeigt sich sich dann auch in den ersten Wirtschaftsdaten. Zwischen Januar und Juli 2017 erzielten die beiden Betriebsgesellschaften für die Elbphilharmonie einen Überschuss von rund 900.000 Euro. Kalkuliert hatte die Stadt für dieses Rumpf-Konzertjahr dagegen mit einem Minus von einer halben Million Euro.

Kultursenator Brosda ist deshalb optimistisch für die Zukunft der Elbphilharmonie. Und das auch, weil plötzlich wieder gespendet wird für das Konzerthaus im Hafen. Insgesamt haben Unternehmen und Privatleute den Betrieb der Elbphilharmonie mit mehr als fünf Millionen Euro unterstützt.

Eröffnungskonzert vor einem Jahr

Am Abend des 11. Januar 2017 wurde die Elbphilharmonie nach zehn Jahren Bauzeit - und mit siebenjähriger Verspätung - eröffnet. Das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Chefdirigent Thomas Hengelbrock stimmte ein feierliches Konzert an.

