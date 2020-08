Stand: 17.08.2020 15:39 Uhr - Hamburg Journal

Elbphilharmonie: Konzertkino gestartet von Annette Matz

Am Wochenende hat das Konzertkino vor der Hamburger Elbphilharmonie begonnen. Bis zum 1. September werden Konzertmitschnitte aus den vergangenen Jahren gezeigt.

Elbphilharmonie-Konzertkino: Hauschka am Piano Hamburg Journal - 16.08.2020 19:30 Uhr Pianist Hauschka und Schlagzeuger Kai Angermann spielen in der leeren Elbphilharmonie – das Publikum sitzt draußen: 200 Zuschauer hören auf Liegestühlen und in Strandkörben zu.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zugewiesene Plätze auf den Stufen

Zum vierten Mal findet die Veranstaltungsreihe bereits auf dem Vorplatz des Konzerthauses statt - aber natürlich ist diesmal wegen Corona alles anders: Die Fläche vor der Elbphilharmonie ist eingegrenzt. Vor dem Eingang stehen Desinfektionsstationen bereit und die Plätze werden zugewiesen. Es gibt einzelne Sitz-Inseln für jede Besuchergruppe, um den Abstand einzuhalten. Bis zum Platz müssen die Besucherinnen und Besucher Maske tragen.

Schöne Atmosphäre an der Elbe

Trotzdem ist es eine schöne Atmosphäre: Auf Liegestühlen, in Strandkörben oder auf kleinen Rasenflächen auf den Stufen sitzen die Gäste an diesen lauen Sommerabenden. Zum Auftakt am Sonnabend wurde eine Konzert des Pianisten Hauschka live auf die LED-Wand nach draußen gestreamt. Am Sonntag dann gab es Sasha Waltz zu sehen.

Tanzfilm vom Einweihungsabend

Die Choreografin hatte mit ihrem Ensemble 2017 das Konzerthaus tanzend eingeweiht. Weil in den Konzertsälen vor der offiziellen Eröffnung noch keine Musik erklingen durfte, wurde bei der Tanzperformance das legendäre Stück "4’33" von John Cage gespielt. In dem Stück stehen zwar Musiker auf der Bühne, aber über viereinhalb Minuten spielen sie keinen einzigen Ton.

Konzertkino bis September

Bis zum 1. September läuft das Konzertkino. Gezeigt werden unter anderem Konzerte mit Werken von Beethoven, Mahler und Verdi. Aber auch der Auftritt der Einstürzenden Neubauten wird noch einmal zu erleben sein. Zum Abschluss am 1. September wird die Eröffnung der neuen Spielzeit mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester gestreamt. Das Konzertkino ist ausverkauft. Für die Konzerte in der Elbphilharmonie gibt es aber noch Karten.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 16.08.2020 | 19:30 Uhr