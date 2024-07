Stand: 31.07.2024 16:40 Uhr Eine Million Besucher bei "Harry Potter und das verwunschene Kind"

Das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" am Hamburger Großmarkt hat am Mittwoch die Millionenmarke geknackt: So viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Produktion bisher besucht, die seit Dezember 2021 läuft. Die deutschsprachige Version des achten Buches aus der erfolgreichen "Harry Potter"-Reihe von J.K. Rowling wird nur in der Hansestadt aufgeführt.

