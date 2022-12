Stand: 12.12.2022 06:00 Uhr Einbrecher springt auf der Flucht in einen Kanal

In Hammerbrook ist am Sonntagabend ein Einbrecher unfreiwillig baden gegangen. Er war im Ausschläger Weg in eine Lagerhalle eingebrochen und dabei erwischt worden. Daraufhin sprang er aus einem Fenster im ersten Stock in einen Kanal, wo er ins Eis einbrach. Er kam mit Unterkühlung in ein Krankenhaus.

