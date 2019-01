Stand: 10.01.2019 01:00 Uhr

Ein Blockchain-Zentrum für Hamburg von Jennifer Lange, NDR Info Wirtschaftsredaktion

Blockchain - das heißt übersetzt so viel wie Datenblock-Kette. Manche sagen, es sei die neue Zukunfts-Technologie. Sie werde unsere Wirtschaftswelt grundlegend verändern - wie zuletzt das Internet. Hamburg hängt bei der neuen Technologie noch hinterher. Aber das soll sich ändern. In der Hafencity wird nun der Blockchance-Campus eröffnet. Hier sollen junge Firmen aus der Branche zusammensitzen, ihr Wissen austauschen und weitergeben.

Fabian Friedrich, der Initiator des Blockchance-Campus, läuft durch die noch leeren Büroräume. Hier sollen sie sitzen, die Programmierer und Kreativen, zwischen Tischkicker und Tischtennisplatte: "Da gibt es schon ein paar von diesen gemütlichen Ecken mit schönen Tapeten und alten Stühlen", sagt er und zeigt auf holzverkleidete Sitzecken. Der Unternehmer wird mit seiner Firma Skyfi selbst in das Gebäude einziehen. Der Informatiker hat schon viel gemacht. Ein Hip-Hop-Label gegründet, eine Marketing-Agentur, veganes Catering. Jetzt also Blockchain. Warum? "Weil man seine Daten in der heutigen Zeit nicht unbedingt einer Bank oder Facebook anvertrauen möchte“, sagt Friedrich.

Mehr Datensicherheit durch Dezentralität

Die Blockchain ist eine Datenbank - dezentral, auf vielen Rechnern gespeichert. Das Prinzip lässt sich mit der Buchhaltung vergleichen. Täglich werden alle Überweisungen auf ein Blatt Papier geschrieben. Das wird abends in einen großen Ordner geheftet. Das Blatt Papier wäre ein Datenblock, der Ordner die Blockchain. Die Daten liegen aber nicht nur bei einer Person, sondern bei allen Teilnehmern. Das hat den Vorteil, dass Informationen nachträglich nicht mehr verändert werden können, ohne dass es die anderen merken. Das soll Sicherheit bringen.

Blockchance-Campus eröffnet in Hafencity NDR Info - 10.01.2019 07:41 Uhr Autor/in: Jennifer Lange In der Hafencity wird der Blockchance-Campus eröffnet. Hier sollen junge Firmen aus der Digital-Branche zusammensitzen, ihr Wissen austauschen und weitergeben.







Eine Art Basistechnologie

Lennart Ante, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Hamburg und Mitbegründer des Blockchain Research Lab, forscht seit einigen Jahren zu diesem Thema. Er glaubt, dass Blockchain eine Art Basis-Technologie darstellen wird, die bleibt: "Bestenfalls nutzen wir das alle in fünf bis zehn Jahren im Hintergrund, ohne uns wirklich damit auskennen zu müssen. Wer versteht heute, wenn er eine Internetseite aufruft, was das 'https://www' bedeutet? Nur die Experten - aber jeder nutzt es."

Banken oder Notare könnten überflüssig werden

Die Blockchain könnte in Zukunft vieles ersetzen: zum Beispiel Notare, Banken oder Messenger-Dienste, sagt Fabian Friedrich. Die Technik ist auch notwendig, weil immer mehr vernetzt funktionieren soll: "Damit jede Ampel mit jedem Auto, mit jeder Elektrotanksäule kommunizieren kann, braucht man Blockchain. Das Auto der Zukunft hat eine digitale Geldbörse - ein sogenanntes Wallet - und die Tanksäule hat auch ein Wallet, und dann handelt das Auto den Strompreis mit der Tanksäule automatisch aus. Das wird ganz spannend.“

Was verbirgt sich hinter der Blockchain-Technologie? NDR Info - 19.04.2018 10:55 Uhr Autor/in: Tessa Penzel Die Blockchain-Technologie ist eine der großen Neuerungen in der IT-Branche. Blockchain hat seinen Ursprung in der digitalen Kryptowährung Bitcoin. Wissen+ klärt auf.







Technik birgt auch Risiken

Neben vielen Vorteilen berge die Technik aber auch Risiken, sagt Wissenschaftler Ante. Wenn die digitale Geldbörse gestohlen wird, dann ist das Geld weg. Und Daten können nachträglich nicht mehr verändert werden: "Das heißt, wenn wir das 'Recht auf Vergessen' und die Blockchain miteinander kombinieren, bekommen wir ein Problem. Denn wenn irgendetwas erst einmal in der Blockchain steht, dann ist es drin - für immer."

Hamburg will digitale Innovationen fördern

Trotzdem prüft fast jedes DAX-Unternehmen gerade, wie es die neue Technologie nutzen kann, auch die Hamburger Hochbahn, Airbus, Beiersdorf oder Maersk. Die Hansestadt will im internationalen Wettbewerb bestehen: "Hamburg soll der Heimathafen für digitale Innovationen werden", erklärt Carsten Ovens (CDU) aus der Hamburgischen Bürgerschaft. Er sieht den neuen Blockchance-Campus als wichtigen Baustein auf diesem Weg.

Die Stadt fördert die Blockchain-Forschung an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften und der Universität Hamburg. Zudem hat die Bürgerschaft beschlossen, dieses Jahr eine Blockchain-Messe zu fördern: "Hamburg hat noch sehr viel Aufholpotenzial. Von daher hilft es nicht zu kleckern. Wir müssen hier klotzen", sagt Ovens. Dem stimmt auch Sebastian Saxe zu, Digital Officer der Hamburger Wirtschaftsbehörde: "Die Stadt ist sehr interessiert, digitale Technologien zu fördern. Und für Hamburg bedeutet das natürlich die Chance, ein Leuchtturmprojekt für die Stadt aufzusetzen." Derzeit liegt Berlin noch weit vorn. Aber Hamburg hat das Rennen aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Wirtschaft | 10.01.2019 | 07:41 Uhr