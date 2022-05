Eidelstedter Marktplatz soll umgebaut werden Stand: 11.05.2022 18:19 Uhr Erst das Bürgerhaus, dann der Marktplatz - das Zentrum des Hamburger Stadtteils Eidelstedt soll attraktiver werden. Nach dem Umbau des Bürgerhauses sind jetzt die umliegenden Flächen dran.

Hier eher ein paar Sitzbänke und dort vielleicht bessere Beleuchtung? Und was passiert mit der Fläche für den Wochenmarkt? Am Donnerstag von 12 bis 16 Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr sollen Ideen dafür vor Ort gesammelt werden. Die Planerinnen und Planer im Bezirksamt Eimsbüttel wollen den Sachverstand der Menschen in Eidelstedt nutzen. Wollen von denen, die sich da tagtäglich aufhalten, wissen, wie es rund um das Bürgerhaus zukünftig aussehen soll.

AUDIO: Eidelstedt: "Herzstück" soll verschönert werden (1 Min) Eidelstedt: "Herzstück" soll verschönert werden (1 Min)

Erste Pläne werden vorgestellt

Für Bezirksamtsleiter Kay Gätgens (SPD) geht es um das "Herzstück von Eidelstedt". Erste Pläne für die 3.200 Quadratmeter Fläche werden am Donnerstag und am Sonnabend in einem Info-Pavillon vorgestellt. Zusammen mit den Wünschen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger soll dann kommende Woche im Regionalausschuss weiter beraten werden. Insgesamt stehen für die Umbauten gut 670.000 Euro bereit. Ob alles schon in diesem Jahr fertig wird, ist laut Bezirksamt noch unklar.

