E-Tretroller: Hamburg will Zahl begrenzen

Vor der unmittelbar bevorstehenden Zulassung von E-Tretrollern in Deutschland will Hamburg mit Sharing-Anbietern Obergrenzen vereinbaren. So sollen nicht mehr als 1.000 Miet-E-Scooter pro Anbieter innerhalb des Rings 2 angeboten werden, wie Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) am Freitag sagte.

Derzeit sei man mit fünf bis sechs Anbietern im Gespräch, die ihre Roller in Hamburg auf die Straße bringen wollen. Ziel der Vereinbarung sei außerdem, dass die E-Tretroller nicht überall in der Stadt abgestellt werden können. Grünanlagen, aber auch Orte mit vielen Fußgängern würden aus dem Geschäftsgebiet ausgenommen, sodass die Miete der Fahrzeuge dort nicht beendet werden könne. Wenn die E-Tretroller dort stehen, soll die Mietzeit weiter laufen.

Vereinbarung basiert auf Freiwilligkeit

Die Vereinbarung basiere auf Freiwilligkeit, sagte Westhagemann. Hamburg habe kaum eine Möglichkeit, die Anbieter der E-Tretroller zu reglementieren. Dafür brauche es eine Bundesgesetzgebung. Umweltfreundliche und innovative Mobilitätskonzepte seien in Hamburg willkommen, es müsse aber gewährleistet sein, "dass wir nicht mit E-Rollern überflutet werden".

Anbieter von Miet-Fahrzeugen in den Startlöchern

Schon in wenigen Tagen können E-Tretroller für deutsche Straßen eine Zulassung erhalten. Am Sonnabend soll eine entsprechende Verordnung des Bundesverkehrsministeriums in Kraft treten. In Hamburg stehen schon mehrere Anbieter von Miet-Fahrzeugen in den Startlöchern, um ihre E-Scooter anzubieten. Die Bürgerschaft hatte deshalb den Senat aufgefordert, ein Konzept zu erarbeiten, mit dem Umfang und Abwicklung von Sharing-Angeboten kontrolliert werden können. Die Anbieter von Miet-Rollern wollen 15 Cent in der Minute verlangen, plus ein Ausleihgebühr von einem Euro. Eine Stunde kostet demnach etwa zehn Euro.

Keine Helmpflicht

Nach der Zustimmung des Bundesrates im vergangenen Monat hatte die Bundesregierung eine Verordnung erlassen, wonach die Elektrofahrzeuge ab dem 15. Juni erlaubt sind. Die Verordnung sieht vor, dass die bis zu 20 Kilometer pro Stunde schnellen E-Tretroller auf Fahrradwegen beziehungsweise Straßen fahren dürfen. Die Fahrzeuge sind versicherungspflichtig. Sie können ohne Führerschein ab einem Alter von 14 Jahren gefahren werden. Eine Helmpflicht gibt es nicht.

