Durchsuchung in Borgfelde wegen Drogen

Die Hamburger Polizei hat am Donnerstagabend zwei Kneipen in Borgfelde durchsucht. Dabei ging es um mögliche Drogengeschäfte. Bei dem Einsatz kontrollierten die Polizisten 28 Menschen. Sechs davon hielten sich illegeal in Deutschland auf. Sie wurden vorläufig festgenommen. Ob auch Hinweise auf weitere Straftaten gefunden wurden, hat die Polizei bisher nicht gesagt.

