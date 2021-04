Stand: 01.04.2021 14:34 Uhr Drive-Through-Testzentrum am Hamburger Flughafen

Die Corona-Testkapazitäten am Hamburger Flughafen sind am Donnerstag deutlich ausgebaut worden. Die Firma Centogene bietet erstmals ein Drive-Trough-Angebot im Parkhaus P1 an. Dort können sich Autofahrer nach Online-Voranmeldung direkt in ihrem Fahrzeug testen lassen.

Außerdem eröffnet mit EcoCare ein zusätzlicher Anbieter ein Testcenter am Airport, wie der Flughafen mitteilte. Die Angebote stehen allen Interessierten offen.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 01.04.2021 | 19:30 Uhr