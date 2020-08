Stand: 28.08.2020 20:39 Uhr - NDR 90,3

Drei Verletzte bei Explosion in Lemsahl-Mellingstedt

Im Hamburger Stadtteil Lehmsahl-Mellingstedt sind bei einer Explosion am Freitagabend drei Menschen verletzt worden. Gegen 18 Uhr gab es in der Straße Raamstieg einem mächtigen Knall. Aus den Kellerfenstern eines Einfamilienhauses drang dunkler Qualm. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war in dem Kellerraum vermutlich Schwarzpulver explodiert. Ein 16 Jahre alter Junge erlitt dabei schwerste Brandverletzungen. Er musste von einem Notarzt intubiert und beatmet werden. Der Jugendliche kam mit einem Rettungshubschrauber in das Kinderkrankenhaus Wilhelmsstift.

16-Jähriger, Vater und Schwester verletzt

Außerdem wurden der Vater und die Schwester des Jungen verletzt. Der Vater erlitt eine Brandverletzung an der Hand. Die Tochter kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die genauen Umstände der Explosion sind noch nicht bekannt. Eine Polizeisprecher sagte, der Junge habe offenbar mit Schwarzpulver hantiert - der Grund dafür sei unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Etwa 45 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

