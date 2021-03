Dioxinfunde in Boberg: Nur an der Oberfläche

Stand: 30.03.2021 19:57 Uhr

Das in der Boberger Niederung gefundene Dioxin befindet sich nur an der Oberfläche und ist nicht in tiefere Bodenschichten vorgedrungen. So lautet das Ergebnis der Sanierungsuntersuchung, die die Hamburger Umweltbehörde am Dienstag vorgestellt hat.