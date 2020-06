Stand: 19.06.2020 06:09 Uhr - NDR 90,3

Digital-Tag: Was Hamburgs Verwaltung aus Corona lernt

Die Corona-Krise hat zu einem Digitalisierungsschub in den Hamburger Ämtern und Behörden geführt. Davon jedenfalls ist Hamburgs Chef-Digitalisierer, Christian Pfromm, überzeugt. In einem sechsseitigen Papier listet der Senat für NDR 90,3 und NDR Info die Fortschritte in diesem Bereich auf.

Corona beschleunigte Veränderungsprozess

Da Ämter und Behörden von einem zum anderen Tag für die Bürgerinnen und Bürger schließen mussten, wurde etwas möglich, was ansonsten eher nicht zum Alltag in der Verwaltung zählt: Sie musste improvisieren. Ämter hatten schnell viele Dienste online möglich gemacht. Statt eines Besuchs auf dem Amt, reichte nun ein Anruf oder eine Mail, Personalausweise wurden per Post verschickt. Und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machten ihren Job statt in der Behörde von zu Hause aus. Und vieles davon soll auch in die Nach-Corona-Zeit gerettet werden.

"Digitalisierung tut nicht weh"

"Corona hat uns erstmal gezeigt: Digitalisierung tut nicht weh", sagt Christian Pfromm, der sogenannte Chief Digital Officer und damit gewissermaßen der Chef-Digitalisierer der Stadt Hamburg. Auch jene, die bisher nicht allzu Technik-affin gewesen seien, hätten erkannt, dass moderne Kommunikation kein Teufelszeug sei und man damit zurecht komme.

Digital-Tag soll Debatte anregen

Gleichzeitig sagen unabhängige Fachleute aber auch, dass die Corona-Krise klar gemacht habe, dass auch die Verwaltungen auf so einen Ausnahmefall nicht vorbereitet waren. Insgesamt hinke Deutschland in Sachen Digitalisierung immer noch hinterher. Der bundesweit heute zum ersten Mal den stattfindende Digital-Tag, soll auch einer breiten Diskussion über das Thema anregen. Unter dem Hashtag #digitalmiteinander soll der Aktionstag mögichst viele Menschen digital verbinden, so die Idee.

"In der Digitalisierung stecken große Chancen für unsere vielfältige und demokratische Stadtgesellschaft, die wir auch durch physische Orte, wie das geplante Haus der digitalen Welt, noch weiter stärken wollen", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) in einer Videobotschaft. "Um den Zusammenhalt der Gesellschaft durch digitale Technologien zu stärken, brauchen wir kreative Akteure und innovative Ideen. Mit dem Digitaltag gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung digitale Zuversicht."

