Stand: 08.07.2019 06:23 Uhr

Die Zahl der Fachkräfte für die Pflege steigt

Wie steht es um die Pflege in Hamburger Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen? Das wollten SPD und Grüne vom Senat wissen. Fortschritte gibt es bei der Ausbildung und der Zahl der Fachkräfte.

Harte Arbeitsbedingungen

"Das Ausmaß der Überlastung in Pflegeberufen ist hoch", stellen die beiden Parteien nun fest. Die Personaldecke ist hauchdünn und die Anforderungen steigen ständig. Es gibt immer mehr Patienten, die Zahl der Pflegekräfte, die ihnen gegenüber stehen, ist dabei aber noch immer so groß wie vor 20 Jahren. Die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals sind hart, ihre Bezahlung ist gering und viele verlassen den Beruf viel zu früh, weil er zu anstrengend ist.

Mehr Fachkräfte für die Pflege NDR 90,3 - 08.07.2019 06:00 Uhr Autor/in: Kristine Jansen Wie steht es um die Pflege in Hamburger Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen? Das wollten SPD und Grüne vom Senat wissen. Fortschritte gibt es bei der Ausbildung und der Zahl der Fachkräfte. Kristine Jansen berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mehr Kräfte in der Altenpflege

Rot-Grün will gegensteuern und Anreize schaffen. Die jetzt erhobenen Zahlen zeigen einige Fortschritte: In der Altenpflege stieg die Zahl der Pflegekräfte in drei Jahren um mehr als 1.000. Außerdem wurden mehr junge Leute ausgebildet. Vor allem in der Altenpflege sei der Trend endlich positiv. Das Ziel: Die Zahl der Pflege-Azubis noch mal um zehn Prozent zu steigern, so die Gesundheitspolitikerin Christiane Blömecke von den Grünen.

Imagekampagne geplant

Und Sylvia Wowretzko (SPD) hebt hervor, dass die Zahl der ausbildenden Betriebe um 40 Prozent gestiegen sei. Der rot-grüne Senat plant eine Imagekampagne für die Pflege, um mehr Fachkräfte zu gewinnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.07.2019 | 07:00 Uhr