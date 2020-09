Stand: 01.09.2020 15:26 Uhr - NDR 90,3

Deutlich weniger Unfälle in Hamburg wegen Corona

Wegen der Corona-Krise ist die Zahl der Unfälle in Hamburg im ersten Halbjahr 2020 deutlich zurückgegangen. "Das lag vor allem daran, dass es auf den Straßen weniger Verkehr gab", sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Insgesamt wurden nach Angaben der Polizei von Januar bis Juni dieses Jahres 27.778 Unfälle in der Hansestadt registriert - fast 17 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Jahres 2019. Die Zahl der Unfälle mit Personenschäden sank von 3.482 auf 2.917, was einem Rückgang von gut 16 Prozent entspricht. Die Zahl der Verkehrstoten sank im ersten Halbjahr auf acht - im ersten Halbjahr 2019 waren es noch 14.

Viele Menschen stiegen auf das Rad um

Viele Menschen seien wegen der Corona-Pandemie auf das Fahrrad umgestiegen, sagte die Polizeisprecherin. Die Zahl der Unfälle mit Radfahrerinnen und Radfahrern ging daher nur um sieben Prozent auf 1.549 zurück. Die Zahl der schwer verletzten Radfahrerinnen und Radfahrer stieg sogar um acht Prozent von 96 auf 104, darunter seien viele ältere Menschen gewesen. Zwei Radfahrer wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres getötet - genausoviele wie im gleichen Vorjahreszeitraum.

Die Hamburger Polizei will sich auch weiterhin auf den wachsenden Radverkehr konzentrieren: Eine zusätzliche Fahrradstaffel wird im Hamburger Osten kommen, vor allem das Parken auf Fahrradstreifen soll konsequent geahndet werden.

