Stand: 07.05.2022 16:06 Uhr Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in der Innenstadt

Kritiker der Corona-Maßnahmen sind am Sonnabendnachmittag erneut durch die Hamburger Innenstadt gezogen. Laut Polizei nahmen rund 1.500 Menschen an dem Protest teil, erwartet worden waren rund doppelt so viele. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte der Verein United Movement for Equal Human Rights (UMEHR), der vom Hamburger Verfassungsschutz beobachtet wird. | Sendedatum NDR 90,3: 07.05.2022 16:00