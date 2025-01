Stand: 29.01.2025 18:09 Uhr Demo wegen Tarifstreit in der Energie- und Mobilitätsbranche

Rund 1.500 Beschäftigte der Energie- und Mobilitätsbranche haben sich am Mittwoch vor dem Verwaltungsgebäude der Hamburger Energiewerke in Rothenburgsort an einem Warnstreik beteiligt. Aufgerufen dazu hatten die Gewerkschaften IG Metall und ver.di. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaften fordern deutlich mehr Geld von bis zu neun Prozent. Die Arbeitgeber lehnen die Forderungen mit Verweis auf die gesamtwirtschaftliche Lage ab.

