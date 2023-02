Stand: 25.02.2023 08:47 Uhr DRK-Kriseninterventionsteam: Letztes Jahr über 500 Einsätze

Das Hamburger Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) war im vergangenen Jahr 506 Mal im Einsatz. Noch nie hätten die 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so oft psychosoziale Akuthilfe in Notfällen geleistet, sagte ein Sprecher. In 187 Fällen unterstützten die Ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer Kinder und Jugendliche. Das Team kommt unter anderem zum Einsatz, wenn Angehörige nach Suiziden betreut oder Todesnachrichten überbracht werden.

