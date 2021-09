Cum-Ex-Ermittlungen: Durchsuchungen in Hamburg Stand: 28.09.2021 18:05 Uhr Die Staatsanwaltschaft Köln hat im Zusammenhang mit den Ermittlungen in der Cum-Ex-Affäre gegen die Hamburger Warburg Bank am Dienstag Privatwohnungen und Räume der Finanzbehörde in der Hansestadt durchsucht.

Die Ermittlungen richten sich gegen drei Personen. Es besteht der Anfangsverdacht der Begünstigung. Und es geht um darum, Beweise zu sichern. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Köln. Haben eine Finanzbeamtin und die beiden Sozialdemokraten Johannes Kahrs und Alfons Pawelzcyk der Warburg Bank geholfen, dass 47 Millionen Euro Steuergeld aus illegalen Cum-Ex-Geschäften vom Finanzamt nicht zurückgefordert wurden? Der Mitinhaber der Bank, Christian Olearius, hatte sich nach einer Razzia 2016 bei der Warburg Bank an die beiden Sozialdemokraten gewandt. Beide sollen ihm Unterstützung signalisiert haben.

PUA: Auch Kahrs und Pawelczyk als Zeugen geladen

Aber hat es damals Einfluss aus dem Rathaus auf das Finanzamt gegeben? Diese Fragen versucht auch ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss (PUA) in Hamburg zu klären. Bislang haben alle Zeugen dort gesagt: nein, einen Einfluss vom damaligen Bürgermeister Olaf Scholz habe es nicht gegeben. Nein, sagte heute auch der jetzige Bürgermeister Peter Tschentscher, damals Finanzsenator in Hamburg. Er soll Mitte Dezember im PUA vernommen werden. Kahrs und Pawelczyk sind am 3. Dezember als Zeugen geladen.

