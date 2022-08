Cum-Ex-Affäre: Ausschuss in Hamburg vernimmt Zeugen Stand: 09.08.2022 17:10 Uhr Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) der Bürgerschaft zur Cum-Ex-Affäre der Warburg-Bank waren am Dienstag auch gelöschte E-Mails und brisante Chatverläufe Thema. Beides war in den letzten Tagen aus den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bekannt geworden.

Auf der Tagesordnung stehen am Dienstag vier Zeugenvernehmungen. Alle waren im vorigen Jahr schon einmal im PUA, sollen aber ein zweites Mal gehört werden. Den Anfang machte die ehemalige Leiterin der Steuerverwaltung in der Finanzbehörde. Sie leitete damals das Treffen im November 2016, auf dem entschieden wurde, Steuermillionen von der Warburg-Bank zunächst nicht zurückzufordern.

Zeugin: Keine Kenntnis von E-Mail-Löschungen

Es war auch das Treffen, nach dem die für die Bank zuständige Steuerbeamtin einer Freundin per Whatsapp schrieb, ihr "teuflischer Plan" sei aufgegangen. Was die Frau damit wohl gemeint hat, wollten die PUA-Abgeordneten von der Zeugin am Dienstag wissen. "Das frage ich mich auch", sagte die 69-jährige Pensionärin.

Auf die Frage "wissen Sie ob Mails in größerem Umfang gelöscht wurden" kann sie nicht viel sagen. Sie habe lieber mit Papierausdrucken gearbeitet. Deshalb wisse sie nicht, ob Mails gelöscht wurden oder nicht. Und sie betonte, dass ihr eine "saubere Dokumentation" immer extrem wichtig gewesen sei.

