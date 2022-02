Cum-Ex-Affäre: Aussage von Mitarbeitern des Bundesfinanzministeriums Stand: 05.02.2022 07:00 Uhr In der Cum-Ex-Affäre um die Hamburger Warburg-Bank sagten am Freitag im Untersuchungsausschuss Mitarbeitende aus dem Bundesfinanzministerium aus. Der Ausschuss will klären, ob es politischen Einfluss auf die Entscheidung der Hamburger Finanzbehörden gab, zu Unrecht gezahlte Steuererstattungen nicht von Warburg zurückzufordern.

Wenn zwei Menschen sich dasselbe Glas Wasser anschauen, sagt der eine "Es ist halb leer" und der andere "Es ist halbvoll". So ähnlich ging es wohl auch den Hamburger Finanzbeamtinnen und -beamten und Vertretenden des Bundesfinanzministeriums, als sie 2017 mutmaßliche Cum-Ex-Geschäfte der Warburg-Bank anschauten. Berlin sah eindeutige Belege für illegales Handeln, Hamburg dagegen nicht.

"Der Ermittlungsstand war völlig ausreichend"

"Der Ermittlungsstand war völlig ausreichend", sagte Rolf Mühlenbrock, Chef der Steuerabteilung im Bundesfinanzministerium. Die Unterschiede in der Bewertung seien so ungewöhnlich groß gewesen, so Möhlenbrock, dass man in Berlin habe handeln müssen. Sprich, der Bund habe die Weisung geben müssen, dass Hamburg Millionen Euro von der Warburg-Bank zurückfordert.

AUDIO: Cum-Ex: Aussage von Mitarbeitern des Bundesfinanzministeriums (1 Min) Cum-Ex: Aussage von Mitarbeitern des Bundesfinanzministeriums (1 Min)

Ein solcher Schritt, eine solche Weisung, sei in den letzten Jahren nur vier oder fünf mal vorgekommen, erklärte Möhlenbrock. Bei gut 600 Finanzämtern in Deutschland und zigtausend Steuerverfahren sei das schon was ganz Besonderes.

