Stand: 16.09.2019 06:58 Uhr

Cruise Days in Hamburg zu Ende gegangen

Am Sonntag sind die Cruise Days im Hamburger Hafen zu Ende gegangen. Höhepunkt des dreitägigen Kreuzfahrertreffens war die Parade von fünf Kreuzfahrtschiffen mit Feuerwerk am Sonnabend. Laut Veranstalter verfolgten rund 250.000 Menschen das Spektakel. Die "AidaPerla" führte die Parade an. Ihr waren die MS "Europa", die "Mein Schiff4", die "World Explorer" sowie die "MSC Preziosa" gefolgt. Die Schiffe waren eindrucksvoll beleuchtet, der Hafen wurde zudem durch die "Blue Port"-Installion des Künstlers Michael Batz in blaues Licht getaucht.

Cruise Days enden mit Feuerwerk und Parade Hamburg Journal - 15.09.2019 19:30 Uhr Lichtinstallationen, Schiffsparaden und ein großes Abschlussfeuerwerk: Das Kreuzfahrtspektakel Hamburg Cruise Days hat erneut Hunderttausende Besucher angelockt.







Seit Freitag hatten zu verschiedenen Zeit insgesamt zwölf Schiffe im Hamburger Hafen festgemacht. Auf einer kilometerlangen Flaniermeile gab es für die Besucher 20 Themeninseln rund um die Kreuzfahrt. Insgesamt kamen nach Angaben der Veranstalter rund 500.000 besucher an drei Tagen.

Mehrere Protestaktionen

Es gab aber auch Proteste: Umweltschützer machten Sonnabend an der Überseebrücke gegen die Cruise Days mobil. Sie kritisierten den hohen Schadstoffausstoß der Kreuzfahrtriesen. Bereits am Freitag hatten Naturschützer vom NABU und die Partei Die Linke gegen das Event protestiert. Sie warfen den Reedereien vor, den Umweltschutz zu vernachlässigen. Gewerkschaften kritisierten zudem die Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen.

Kollision auf der Elbe

Zu einem Zwischenfall kam es am Samstagabend: Während der Parade der Kreuzfahrtschiffe kollidierten eine Hafenfähre und ein Sportboot. Das 15 Meter lange Boot kenterte und drohte zu sinken. Die acht Passagiere konnten schnell von Booten der DLRG und der Wasserschutzpolizei gerettet worden.

Bedeutung für den Tourismus

Für die Hansestadt sind die Cruise Days ein wichtiges touristisches und wirtschaftliches Ereignis, wie Tourismuschef Michael Otremba sagte. "Das sind Bilder, die um die Welt gehen. Bilder, die Menschen begeistern. Das ist etwas, das einzigartig ist", sagte der Geschäftsführer von Hamburg Tourismus. Von den Besuchern kommen nach den Erfahrungen der letzten Male etwa zwei Drittel nicht aus der Hansestadt.

Kreuzfahrtspektakel alle zwei Jahre

Die siebte Auflage der Hamburger Cruise Days kostete den Veranstaltern zufolge mehr als eine Million Euro. Rund 135.000 Euro davon kommen von der Stadt, der Rest von Partnern und Sponsoren. Das Kreuzfahrtfestival findet alle zwei Jahre statt.

