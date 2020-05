Stand: 09.05.2020 15:39 Uhr - NDR 90,3

Covid-19-Krebspatient im UKE gestorben

Nach mehreren nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in der Krebsstation am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist ein weiterer Patient gestorben. Der 62 Jahre alte Lymphom-Patient habe eine Covid-19-Infektion gehabt und sei am frühen Samstagmorgen auf der Intensivstation nach einer langjährigen Krebserkrankung gestorben, teilte das Klinikum mit. Nun müsse untersucht werden, ob Covid-19 ursächlich für den Tod des Mannes gewesen sei.

Staatsanwaltschaft ermittelt seit April

Anfang April war bekannt geworden, dass sich rund 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und etwa 20 schwer kranke Patienten und Patientinnen auf Krebsstationen mit dem Coronavirus infiziert hatten. Insgesamt sechs der Patienten und Patientinnen sind nach UKE-Angaben inzwischen gestorben. Bereits Ende April hat die Staatsanwaltschaft Hamburg wegen der Infektionen Ermittlungen aufgenommen. Sie beträfen Verantwortliche der Klinik und eine Reinigungskraft. Zuvor waren zwei Strafanzeigen eingegangen. Nach einer ersten Prüfung sei ein Anfangsverdacht bestätigt worden.

