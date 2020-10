Corona: Sperrstunde und Alkoholverbot drohen auch in Hamburg Stand: 07.10.2020 16:40 Uhr Die Hamburger Gesundheitsbehörde schließt wegen der steigenden Infektionszahlen neue Einschränkungen in der Gastronomie nicht aus. Der sogenannte Inzidenzwert ist am Mittwoch weiter gestiegen.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt inzwischen bei 34,1. "Bei 35 muss man genau hinschauen, da geht die Ampel auf Gelb. Und ab 50 steht sie auf Rot", erinnerte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann. Auch Pläne für den Winterdom oder Weihnachtsmärkte wären dann hinfällig. Wenn sich alle an die Corona-Auflagen hielten, könnten eine Sperrstunde, ein Alkoholverbot oder eine deutliche Reduzierung der gleichzeitig anwesenden Gäste in Bars und Restaurants verhindert werden, so Westhagemann.

Dehoga will Sperrstunde in Hamburg abwenden

Im Senat wird aktuell darüber nachgedacht, dass Bars und Restaurants demnächst auch in Hamburg abends früher schließen müssen und die Gästezahl weiter begrenzt wird. Zudem könnte das Verkaufsverbot für Alkohol an Wochenenden, das bislang auf St. Pauli, im Schanzenviertel und in Ottensen nur für den Außerhausverkauf gilt, auch auf den Ausschank in den Gastronomiebetrieben ausgeweitet werden. Um eine Sperrstunde wie in Berlin abzuwenden, öffnet der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sein Beratungsangebot über seine Mitglieder hinaus für alle Betriebe.

AUDIO: Corona-Krise: Appell an Gastronomen und Gäste in Hamburg (1 Min)

Neue Beschränkungen: Katastrophe für die Branche

Dehoga-Präsident Franz J. Klein schloss sich dem Appell von Wirtschaftssenator Westhagemann an, die Corona-Auflagen in der Gastronomie einzuhalten. Klein wies aber gleichzeitig darauf hin, dass die große Mehrheit der Betriebe sich bereits unter großen Mühen an die geltenden Regeln halte. Ein erneuter Lockdown wäre eine Katastrophe für die Branche und würde das Aus für viele Betriebe bedeuten, warnte er. Damit könnten mehr als die im Sommer befürchteten 30 Prozent der Betriebe in die Insolvenz rutschen. In Hamburg gibt es schätzungsweise 60.000 Jobs in der Gastronomie.

Weitere Informationen Lokale und Hotels: Zwei Drittel weniger Umsatz Eine Umfrage unter Restaurant- und Hotelbetreibern ergab: In diesem Jahr erwarten sie wegen Corona nur 40 Prozent des Vorjahresumsatzes. Die Betroffenen fordern Unterstützung. (09.09.2020) mehr Lokale wollen wegen Corona Heizpilz-Verbot aussetzen Das aus Umweltschutzgründen geltende Heizpilz-Verbot für die Gastronomie in Hamburg solle wegen Corona aufgehoben werden. Das fordert der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. (22.08.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.10.2020 | 17:00 Uhr