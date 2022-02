Was darf ich? Machen Sie den Corona-Regel-Check für Hamburg Stand: 01.02.2022 13:13 Uhr In Hamburg gilt seit dem 10. Januar das 2G-Plus-Modell zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus. Daneben gibt es noch die 2G- und 3G-Regeln und damit ein sehr komplizierte Vorgaben. Der Corona-Regel-Check vereinfacht die Orientierung.

Arbeit, Ausgehen, Schwimmbad oder Restaurant: Wer darf was und wie? Was dürfen geboosterte Menschen, was Genesene oder Menschen, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind - und wann braucht wer einen Test? Das NDR Landesfunkhaus Hamburg hat für Sie auf Grundlage der aktuellen Corona-Verordnung den Corona-Regel-Check entwickelt. Dieser zeigt Ihnen nach wenigen Klicks an, welchen Aktivitäten Sie in Hamburg mit ihrem aktuellen Impf- oder Genesenenstatus nachgehen können, wo eine Maskenpflicht gilt und ob ein zusätzlicher Test nötig ist.

Corona-Regeln in Hamburg checken: So geht's

Wählen Sie dafür einfach in der ersten Spalte Ihren Impf- oder Genesenenstatus und in der zweiten Spalte die Aktivität aus, die Sie unternehmen möchten. Im unteren Feld wird Ihnen sofort das Ergebnis angezeigt.

Status Bitte wählen Geboostert (3. Impfung) Geboostert und genesen 2. Impfung und genesen (vor mehr als 28 Tagen) 2. Impfung (nach 14 Tagen) 2. Impfung (vor 14 Tagen) 1. Impfung Genesen und 2. Impfung Genesen (vor mehr als 28 Tagen) Genesen (vor mehr als 3 Monaten) Ungeimpft Unter 16 Jahre alt Aktivität Bitte wählen Lebensmittel einkaufen (oder in Geschäften des täglichen Bedarfs) arbeiten gehen im Einzelhandel shoppen zum Friseur in eine Gaststätte ins Hotel auf eine allgemeine Veranstaltung ins Theater, Konzert oder Kino ins Museum, die Bücherhalle oder eine Ausstellung einen Krankenhausbesuch machen eine Sportveranstaltung besuchen körpernahe Dienstleistung auf ein Volksfest (z.B. Dom) U-Bahn, Bus- oder Bahn fahren zu einem Seniorentreff ins Schwimmbad, Fitnessstudio, Sauna oder Sport (drinnen) zum Sport (draußen) Bitte wählen Bitte wählen Sie Ihren Status und Ihre geplante Unternehmung aus. Hier gilt 2G-Plus Bei 2G-Plus sind zwei Impfungen und zusätzlich ein negativer Corona-Test erforderlich.



Bei wem unter 2G-Plus die Testpflicht entfällt:



Menschen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Das ist in der Regel die dritte Impfung. Bei Johnson & Johnson gilt nun auch erst die dritte Impfung als Auffrischung

Personen, die nach der vollständigen Impfung eine Corona-Infektion hatten, können mit entsprechendem Genesenen-Nachweis auf Tests im Rahmen des 2G-Plus-Modells für die Dauer von drei Monaten verzichten

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben auch ohne Impfung Zugang. Schülerinnen und Schüler, die älter als 16 sind, benötigen ebenfalls keinen Test, weil sie in der Schule regelmäßig getestet werden. Hier gilt 2G Bei 2G sind zwei Impfungen erforderlich.



Bei allen Impfungen (auch Johnson & Johnson) muss die zweite Impfung seit 14 Tagen her sein. Genesende, deren Corona-Erkrankung mindestens 28 Tage her ist, haben mit entsprechendem Nachweis für drei Monate den Status von geimpften Personen.



Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben auch ohne Impfung Zugang. Schülerinnen und Schüler, die älter als 16 sind, benötigen ebenfalls keinen Test, weil sie in der Schule regelmäßig getestet werden Hier gilt nur Maskenpflicht Sie können das Angebot nutzen.



In Geschäften für den täglichen Bedarf muss kein Nachweis über einen Geimpft- oder Genesenen-Status - oder ein negativer Test erbracht werden.



Es muss aber eine medizinische Maske getragen werden. Empfohlen werden FFP2-Masken. Hier gilt 3G Bei 3G ist ein negativer Corona-Test oder der Nachweis einer Impfung oder einer Genesung nötig.



Der Corona-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden in sein (PCR-Test 48 Stunden). Er kann auch vor Ort gemacht werden. Außerdem herrscht Maskenpflicht. Hier gilt 2G-Plus Sie können das Angebot zur Zeit nicht nutzen.



Bei 2G-Plus sind zwei Impfungen und zusätzlich ein negativer Corona-Test erforderlich. Die zweite Impfung muss mindestens 14 Tage alt sein.



Bei wem unter 2G-Plus die Testpflicht entfällt:



Menschen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Das ist in der Regel die dritte Impfung. Bei Johnson & Johnson gilt nun auch erst die dritte Impfung als Auffrischung

Personen, die nach der vollständigen Impfung eine Corona-Infektion hatten, können mit entsprechendem Genesenen-Nachweis auf Tests im Rahmen des 2G-Plus-Modells für die Dauer von drei Monaten verzichten

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben auch ohne Impfung Zugang. Schülerinnen und Schüler, die älter als 16 sind, benötigen ebenfalls keinen Test, weil sie in der Schule regelmäßig getestet werden. Hier gilt 2G-Plus Sie können das Angebot nutzen, wenn Sie einen Antigen-Schnelltest aus einem anerkannten Testzentrum vorlegen, der nicht älter ist als 24 Stunden (PCR-Test 48 Stunden).



Bei 2G-Plus sind zwei Impfungen (bzw. Genesung und Impfung oder Genesung für drei Monate) und zusätzlich ein negativer Corona-Test erforderlich.



Bei wem unter 2G-Plus die Testpflicht entfällt:



Menschen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Das ist in der Regel die dritte Impfung. Bei Johnson & Johnson gilt nun auch erst die dritte Impfung als Auffrischung.

Personen, die nach der vollständigen Impfung eine Corona-Infektion hatten, können mit entsprechendem Genesenen-Nachweis auf Tests im Rahmen des 2G-Plus-Modells für die Dauer von drei Monaten verzichten.

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben auch ohne Impfung Zugang. Schülerinnen und Schüler, die älter als 16 sind, benötigen ebenfalls keinen Test, weil sie in der Schule regelmäßig getestet werden. Hier gilt 2G-Plus Sie können das Angebot ohne Test nutzen, wenn Sie einen Impf- oder Genesenen-Nachweis und einen Personalausweis vorlegen. Hier gilt 2G-Plus Kinder und Jugendliche unter 16 können das Angebot ohne Impfung und ohne Test nutzen. Hier gilt 2G Sie können das Angebot nutzen, wenn Sie den Nachweis über Ihren Impf- oder Genesenenstatus zusammen mit einem gültigen Ausweis vorlegen. Hier gilt 2G Sie können das Angebot zur Zeit nicht nutzen.



Sie benötigen zwei Impfungen oder den Genesenenstatus und eine Impfung, um das Angebot nutzen zu können. Bei allen Impfungen (auch Johnson & Johnson) muss die zweite Impfung 14 Tage her sein. Genesene, deren Corona-Erkrankung mindestens 28 Tage her ist, haben mit entsprechendem Nachweis für drei Monate den Status von geimpften Personen. Hier gilt 2G Kinder und Jugendliche unter 16 können das Angebot auch ohne geimpft oder genesen zu sein nutzen. Hier gilt mindestens 3G Sie können das Angebot nutzen. Es gelten dafür die 3G-Regeln. Das bedeutet, es ist ein negativer Corona-Test oder der Nachweis einer Impfung oder einer Genesung nötig.



Der Corona-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden in sein (PCR-Test 48 Stunden). Er kann auch vor Ort gemacht werden. Außerdem herrscht Maskenpflicht. Kinder unter 16 brauchen keinen Test. Schülerinnen und Schüler, die in der Schule getestet werden, auch nicht.



Viele Friseursalons machen aber strengere Vorgaben. Es muss beim Friseursalon angefragt werden, mit welchen Vorgaben er aktuell arbeitet. Hier gilt 3G Sie können das Angebot nutzen, wenn Sie die 3G-Regeln beachten. Dafür ist ein negativer Corona-Test oder der Nachweis einer vollständigen Impfung oder einer Genesung nötig.



Der Corona-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden in sein (PCR-Test 48 Stunden). Er kann auch vor Ort gemacht werden. Außerdem herrscht für alle Fahrgäste ab 14 Jahren Maskenpflicht (FFP2). Kinder unter 6 und Schülerinnen und Schüler müssen während der Schulzeit keinen Test vorzeigen. Für Kinder von 6 bis 13 Jahren reicht das Tragen einer medizinischen Maske. Kinder unter sechs Jahren müssen keine Maske tragen.



Als genesen gelten Personen ab dem 28. Tag nach der Infektion bis zum 90. Tag nach der Infektion.



Als vollständig geimpft gelten Personen, die zweimal geimpft sind oder die nach einer Genesung eine Impfung erhalten haben.

Hier gilt 3G Besucherinnen und Besucher in Hamburger Kliniken müssen immer einen negativen Corona-Schnelltest vorzeigen - auch wenn sie geimpft oder genesen sind.



Der Corona-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden in sein (PCR-Test 48 Stunden). Er kann auch vor Ort gemacht werden. Außerdem herrscht Maskenpflicht.



Besucherinnen und Besucher, die sich in den letzten zehn Tagen in einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben, dürfen Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen für 14 bzw. zehn Tagen nach der Einreise nicht betreten. Das Betretungsverbot entfällt vorbehaltlich für Personen, die einen negativen Coronavirus-Testnachweis vorlegen. Dieser Test darf frühestens fünf Tage nach der Einreise erfolgt sein. Ausnahmen gelten für Gebiete, die nach der Einreise in als Hochrisikogebiet eingestuft werden oder für Menschen, die vollständig mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus geimpft ist, für den das Robert Koch-Institut festgestellt und auf seiner Internetseite ausdrücklich bekannt gemacht hat, dass dieser Impfstoff gegen die Virusvariante hinreichend wirksam ist, derentwegen die Einstufung als Virusvariantengebiet erfolgt ist.



Da Krankenhäuser unterschiedliche Vorgaben haben, erkundigen Sie sich bitte vor Ihrem Besuch über die Regelung. Hier gilt 3G Sie können das Angebot nutzen, unter Einhaltung der 3G-Regeln. Dafür ist ein negativer Corona-Test oder der Nachweis einer Impfung oder einer Genesung nötig.



Der Corona-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden in sein (PCR-Test 48 Stunden). Er kann auch vor Ort gemacht werden. Außerdem herrscht Maskenpflicht. Hier gilt 2G-Plus Sie können das Angebot ohne Test nutzen, wenn Sie einen Impf- oder Genesenen-Nachweis und einen Personalausweis vorlegen. Der Status gilt noch zwei Monate, wenn ihre Genesung nach 28 Tagen anerkannt ist. Hier gilt 3G Sie können die Arbeitsstätte betreten. Es gelten dafür die 3G-Regeln. Das bedeutet, es ist ein negativer Corona-Test oder der Nachweis einer Impfung oder einer Genesung nötig.



Der Corona-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden in sein (PCR-Test 48 Stunden). Er kann auch vor Ort gemacht werden.



Das Tragen einer medizinische Maske richtet sich nach den entsprechenden Arbeitsschutzvorschriften des Bundes und ist in vielen Branchen Pflicht. Hier gilt 3G Kinder und Jugendliche unter 16 können das Angebot ohne Impfung und ohne Test nutzen.

Bei der Nutzung des kostenlosen Corona-Regel-Checks werden keine persönlichen Daten erfasst. Hier finden Sie zudem einen vollständigen Überblick der 2G- und 2G-Plus-Regelungen in der Hansestadt. Auch die Quarantäne-Regelung haben wir für Sie zusammengefasst.

Quelle Daten: Sozialbehörde Hamburg und Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 31.01.2022 | 05:00 Uhr