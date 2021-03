Corona-Regeln: Das sind die neuen Lockerungen in Hamburg

In ihren Beratungen haben Bund und Länder am 3. März beschlossen, dass die Kontaktbeschränkungen für private Kontakte gelockert werden. Ab 8. März sollen private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich sein, jedoch beschränkt auf maximal fünf Personen plus Kinder bis 14 Jahre. Paare gelten als ein Haushalt. Steigt die Inzidenz auf über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, soll die alte Regelung (private Zusammenkünfte sind dann wieder nur im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden, Person gestattet) wieder gelten. Sinkt sie auf unter 35, können private Zusammenkünfte auf zehn Personen mit Menschen aus dem eigenen und zwei weiteren Haushalten stattfinden. Grundsätzlich sollten private Zusammenkünfte durch einen Selbsttest der Teilnehmenden abgesichert werden.