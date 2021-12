Corona: Praxen in Hamburg bieten Advents-Impfen an Hamburgerinnen und Hamburger können sich an den Advents-Wochenenden gegen Corona impfen lassen. Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg bietet in mehreren Stadtteilen Impfungen an, auch am kommenden Sonnabend, den 11. Dezember.

Am Advents-Impfen beteiligen sich Praxen in der ganzen Stadt. Geimpft wird an diesem Wochenende in den Bezirken Altona, Hamburg Nord, Mitte, Eimsbüttel und Wandsbek. In Harburg und Bergedorf sind die Praxen dagegen geschlossen.

Impfungen: nur mit mRNA-Impfstoffen

Verimpft werden am kommenden Sonnabend ausschließlich mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech. In allen Praxen, die sich beteiligen, wird Moderna gespritzt. Zusätzliche Impfungen mit dem Mittel von Biontech bieten Ärztinnen und Ärzte in Billstedt, Dulsberg, Wellingsbüttel, Niendorf, Rahlstedt und Rotherbaum an.

Impfen auch ohne Termin möglich

Wer Wartezeit mitbringt, kann sich auch ohne Termin impfen lassen. Möglich ist das in den Praxen in Altona, Eidelstedt und Farmsen-Berne. Die anderen Ärztinnen und Ärzte bitten darum, vorher einen Termin per E-Mail, Telefon oder über die jeweilige Internetseite auszumachen. In Eimsbüttel und Farmsen-Berne werden nur Booster-Impfungen mit Moderna angeboten.

An Impfausweis und Versichertenkarte denken

Die Kassenärztliche Vereinigung bittet darum, dass Impfwillige ihre Versichertenkarte und ihren Impfpass mitbringen. Einige Praxen verlangen auch einen Ausdruck der Aufklärungsbögen für mRNA-Impfstoffe, die auf der Seite desRobert-Koch-Institutszu finden sind.

Abstände zwischen Impfungen beachten

Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg weist auch darauf hin, dass zwischen der Abschlussimpfung und der Boosterimpfung 6 Monate liegen müssen. Eine Ausnahme gibt es bei Geimpften, die bereits eine Einmal-Dosis von Johnson & Johnson erhalten haben. Hier ist demnach ein Abstand von 4 Wochen notwendig. Impfungen mit Moderna werden nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission nur an Menschen ab 30 Jahren verimpft.

Auch am vierten Advents-Wochende wird in Hamburg wieder am Sonnabend das Advents-Impfen angeboten.