Corona-Politik: Linke fordert Aufarbeitung von Fehlern in Hamburg Stand: 26.04.2022 06:00 Uhr Ende April ist auch in Hamburg erst einmal Schluss mit den allermeisten Corona-Regeln. Zeit also, Bilanz zu ziehen. Was lief gut, was lief schlecht? Das will vor allem die Opposition im Hamburger Rathaus aufarbeiten, wie eine Anfrage von NDR 90,3 bei den Fraktionen ergab.

Am weitesten geht die Hamburger Fraktion der Linken: Sie unterstützt die Idee einer Enquete-Kommission - also einer öffentlichen Aufarbeitung der Corona-Krise durch die Bürgerschaft mithilfe von Fachleuten. Der Gesundheitspolitiker Deniz Celik (Die Linke) meint: In so einer Kommission müssten die Weichen für eine Pandemie-feste Stadtgesellschaft gestellt werden.

CDU will mögliche Fehler im Gesundheitsausschuss thematisieren

Auch die AfD zeigt sich offen für eine Enquete-Kommission, betont aber, dass sie schon von Anfang an die Corona-Politik des Senats kritisch begleitet habe. Die CDU will mögliche Fehler, beispielsweise bei der Impfkampage, vor allem im Gesundheitsausschuss zum Thema machen - ein eigenständiges Gremium fordert sie nicht.

AUDIO: Corona-Politik in Hamburg: Wie die Parteien Lehren ziehen wollen (1 Min) Corona-Politik in Hamburg: Wie die Parteien Lehren ziehen wollen (1 Min)

SPD und Grüne für Debatte, aber gegen Enquete-Kommission

Die beiden Regierungs-Fraktionen SPD und Grüne sehen keinen Bedarf für eine Enquete-Kommission. Sie zeigen sich aber offen für eine Debatte, welche Lehren aus der Pandemie zu ziehen sind. Dazu zählt für Rot-Grün unter anderem, dass der öffentliche Gesundheitsdienst gestärkt und die Digitalisierung vorangetrieben wird.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.04.2022 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus