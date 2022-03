Corona: Maskenpflicht an Schulen in Hamburg bleibt vorerst Stand: 10.03.2022 12:35 Uhr Das Bundeskabinett will für die Zeit ab dem 20. März weitere Corona-Lockerungen auf den Weg bringen. Auch für Hamburgs Schulen sollen dann einige Beschränkungen wegfallen. Masken- und Testpflicht bleiben aber vorerst.

"So schnell wie möglich wollen wir den Schülerinnen und Schülern einen normalen Schulalltag anbieten", sagte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Mittwoch. Er schränkte aber ein, dass das einerseits von den gesetzlichen Vorgaben auf Bundesebene abhängt und andererseits davon, wie Reiserückkehrerinnen und Rückkehrer die Infektionszahlen beeinflussen. Deshalb betrifft der jetzt beschlossene Schritt erst einmal nur den Musik- und Theaterunterricht.

Nach den Ferien wieder gemeinsamer Musikunterricht

Nach den Frühjahrsferien, also ab dem 21. März, darf in den Schulen wieder gemeinsam Musik gemacht werden, auch jahrgangsübergreifend. Zeitweise dürfen dann die Masken abgenommen werden, auch beim Singen. Es solle aber laut Schulbehörde darauf geachtet werden, dass alle in die gleiche Richtung musizieren.

Masken- und Testpflicht bleiben vorerst

Weiter gelten aber nach den Frühjahrsferien in den Schulen alle bekannten Regeln zum Lüften, Testen und zum Tragen einer Maske. Erst ab dem 4. April könnten dann weitere Lockerungen kommen, wenn die gesundheitliche Lage es ermöglicht, so die Schulbehörde.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.03.2022 | 17:00 Uhr