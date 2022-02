Corona-Krisenstabschef Breuer zu Besuch im Hamburger Rathaus Stand: 04.02.2022 18:17 Uhr Hamburg könnte Vorbild werden, was die Digitalisierung der Gesundheitsämter in Deutschland angeht: Das jedenfalls findet der Chef des Krisenstabes im Kanzleramt, Generalmajor Carsten Breuer, der am Freitag zu Gast im Hamburger Rathaus war.

Breuer zeigte sich von der Digitalisierung bei der zentralen Kontaktnachverfolgung in Hamburg beeindruckt. Sie sei so gut, dass er sie auch den anderen Ländern in einer der nächsten Sitzungen des Krisenstabes verfügbar machen wolle. Derzeit kümmere sich der Krisenstab vor allem um die kritische Infrastruktur und darum, dass einmal erprobte Maßnahmen wiederholbar gemacht werden.

Boostern sei das Nonplusultra

Zudem appelierte Breuer an die Hamburgerinnen und Hamburger, sich gegen das Virus impfen zu lassen. "Strukturen und Impfstoffe sind da", sagte Breuer im Anschluss an ein rund einstündiges Gespräch mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Jeder könne sich impfen lassen. Es gebe genug Impfstoff. "Boostern hilft und schützt. Boostern ist meiner Ansicht nach der beste Schutz, ist das Nonplusultra, am Boostern führt kein Weg vorbei", betonte Breuer.

Tschentscher wies auf gute Zusammenarbeit hin

Tschentscher bescheinigte Breuer und dem Krisenstab eine gute Arbeit: "Sie haben uns sehr geholfen, dass seit einiger Zeit wirklich ausreichend bevölkerungsadäquat Impfstoff geliefert werden kann." Das habe die Lage verbessert. Gleichzeitig lobte er das eigene Pandemiemanagement. Vieles laufe sehr, sehr gut. "Grobe Dinge - falsche Impfstoffe gespritzt, Kochsalz genommen, fünffache Dosen irgendwo verabreicht - das haben wir alles nicht gehabt in Hamburg", sagte Tschentscher.

