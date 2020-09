Corona-Finanzspritze fürs UKE sorgt für Ärger

Stand: 29.06.2020 21:26 Uhr

Das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) bekommt in der Corona-Krise eine Finanzspritze von der Stadt in Millionenhöhe. Bei anderen Krankenhäusern in Hamburg sorgt das für Ärger, weil sie nach eigenen Angaben mit deutlich weniger Geld auskommen müssen.