Corona: Busse und Bahnen fahren ab Himmelfahrt wieder nachts Stand: 10.05.2021 16:45 Uhr In wenigen Tagen fahren in Hamburg Busse sowie U- und S-Bahnen auch nachts wieder. Ab Himmelfahrt geht der HVV wieder in den Regelbetrieb.

Damit verkehren dann wieder die Nachtlinienbusse sowie die Busse der Ganztagslinien, wie die Verkehrsbehörde mitteilte. Auch der Nachtbetrieb der S- und U-Bahnen in den Nächten von Freitag auf Sonnabend und Sonnabend auf Sonntag gehe wieder in den Regelbetrieb über. Wegen des Himmelfahrtstags ist dies den Angaben zufolge bereits in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai der Fall.

AUDIO: Ab Himmelfahrt: Busse und Bahnen fahren wieder nachts (1 Min) Ab Himmelfahrt: Busse und Bahnen fahren wieder nachts (1 Min)

Taxis noch bis 16. Mai

Taxis, Moia und ioki können aber noch eine Woche lang mit HVV-Tickets genutzt werden, bis zum 16. Mai. Danach wird es den Behördenangaben zufolge eingestellt. Der Verkehrsverbund hatte das Angebot in der Nacht wegen der Ausgangsbeschränkung reduziert. Kaum jemand hatte das Ersatzangebot genutzt, nur wenige Menschen waren nachts unterwegs.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.05.2021 | 07:00 Uhr