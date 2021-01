Corona-Absage des Frühlingsdoms trifft Schausteller hart Stand: 13.01.2021 12:46 Uhr Tausende Gewerbetreibende in Hamburg warten sehnlichst auf versprochene Corona-Hilfen. Dazu gehören auch Schausteller, deren Ausblick seit Dienstag noch ein Stück düsterer geworden ist.

Die neuerliche Absage des Frühlingsdoms verschlechtert die Perspektive der Buden- und Karussellbetreiber. “Nach meinem inneren Gefühl könnte ich losheulen. Ich muss es aber leider realistisch sehen: Wenn es im Frühjahr Lockerungen gibt, dann ist der Dom sicher nicht das Erste, an das man denkt”, sagte der Schausteller Sascha Belli NDR 90,3.

"Einfach noch nicht die Zeit"

Für ein Volksfest mit mehreren Tausend Menschen sei einfach noch nicht die Zeit, begründete Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) die Entscheidung. Das Hygienekonzept für den ebenfalls abgesagten Winterdom hatte maximal 6.000 Besucher gleichzeitig vorgesehen.

Im Frühjahr 2020 war der Frühlingsdom eine der ersten Großveranstaltungen in Hamburg, die Corona-bedingt abgesagt werden mussten. Der Hamburger Dom gilt als eines der größten Volksfeste in Norddeutschland. 2019 hatten rund zweieinhalb Millionen Menschen den Frühlingsdom besucht. Das Fest findet in der Regel von Ende März bis Ende April statt.

