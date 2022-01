Corona: 5.000 neue Termine im Hamburger Kinderimpfzentrum Stand: 12.01.2022 11:20 Uhr Für eine Corona-Schutzimpfung von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren stehen im Hamburger Kinder-Impfzentrum 5.000 neue Termine zur Verfügung. Sie sollen im Laufe des Mittwochs sukzessive freigeschaltet werden, teilte die Gesundheitsbehörde am Mittwoch mit.

Zu Beginn des Jahres wurde bekanntgegeben, dass voerst keine neuen Termine für das Hamburger Kinderimpfzentrum angeboten werden. Grund war das Warten auf eine zweite Impfstofflieferung. Nun werden aber im Terminbuchungs-Formular wieder Verfügbarkeiten freigeschaltet. So eine große Lücke wie zwischen der ersten und der nun folgenden zweiten Lieferung des Wirkstoffes für die 5- bis 11-Jährigen soll es aber in Zukunft nicht mehr geben. Die Behörde rechne jetzt mit wöchentlichem Nachschub.

Das Kinderimpfzentrum hatte Mitte Dezember seinen Betrieb aufgenommen. Es ist in einer Betriebssporthalle in der Nähe des Baumwalls in der Pasmannstraße untergebracht. An fünf Tagen in der Woche ist dort das Impfen möglich - immer Dienstag bis Donnerstag sowie Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr. Durchgeführt werden die Impfungen überwiegend von Kinderärzten und Kinderärztinnen.

Noch keine generelle Empfehlung der Stiko

Das Impfangebot steht allen Kindern offen. Grundsätzlich können Termine online unter www.hamburg-impft.de vereinbart werden. Die Nachfrage war aber schon zu Beginn sehr groß. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt, vor allem Kinder mit Vorerkrankungen impfen zu lassen. Das Impfangebot in der Neustadt steht aber allen Kindern offen - eine ausführliche Beratung gehört immer dazu. Parallel bieten aber auch einige Kliniken Kinder-Impfungen an.

Freie Impftermine bei Kinderärztinnen und -ärzten

Besonders gute Chancen auf freie Impftermine gibt es aber bei niedergelassenen Kinderärztinnen und -ärzten. Laut Kassenärztlicher Vereinigung gibt es viele Praxen, die sich an der Kinder-Impfkampagne beteiligen - eine entsprechende Liste hat die KV Hamburg online gestellt. Die Praxen hätten demnach auch keine Engpässe beim Impfstoff.

