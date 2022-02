Corona: 2G im Einzelhandel in Hamburg wird abgeschafft Stand: 08.02.2022 14:31 Uhr Hamburg lockert die Corona-Maßnahmen im Einzelhandel: Die 2G-Regel wird am Sonnabend durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt.

Das erklärte der Hamburger Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag in der Landespressekonferenz. Alle anderen Regelungen sollen zunächst bestehen bleiben. Hamburg sei damit eines der letzten Bundesländer, dass auf die 2G-Regeln verzichtet, sagte Schweitzer. Über weitere Öffnungsschritte will der Senat im Zusammenhang mit der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar beraten. Dann werde voraussichtlich auch eine neue Einschätzung des Expertenrats der Bundesregierung vorliegen.

AUDIO: Hamburg kippt die 2G-Regelung im Einzelhandel (1 Min) Hamburg kippt die 2G-Regelung im Einzelhandel (1 Min)

Regel schon lange in der Kritik

2G bedeutet im Einzelhandel, dass nur Geimpfte oder Genesene Zutritt haben. Der Handelsverband Deutschland (HDE) fordert schon seit geraumer Zeit eine Aufhebung dieser Regel. Der Nicht-Lebensmittel-Handel leide unter Umsatzrückgängen von bis zu 30 Prozent.

