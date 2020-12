Corona: 14 Prozent der Hamburger Intensivbetten noch frei Stand: 21.12.2020 07:15 Uhr Auf Hamburgs Intensivstationen werden immer mehr Menschen mit Covid-19 behandelt. Inzwischen sind dort mehr als 100 Betten belegt.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in einer Woche stieg in Hamburg auf 159. 485 Corona-Patientinnen und Corona-Patienten liegen mit Stand von Freitag in Hamburgs Krankenhäusern. Mit den steigenden Infektionszahlen steigt auch die Auslastung der Intensivstationen.

Mehr als 100 Betten sind in Hamburger Kliniken derzeit mit Covid-19-Patienten belegt. Jeder zweite Schwerkranke wird beatmet. Frei sind derzeit noch 14 Prozent der Intensivbetten in Hamburg. Ganz geschlossen sind die Intensivstationen des Amalie Sieveking Krankenhauses und der Klinik Groß-Sand nach dem Auftreten von Corona-Infektionen. Das Amalie Sieveking Krankenhaus soll am 30. Dezember wieder öffnen.

Kliniken sollen planbare Opertationen verschieben

Nach Informationen von NDR 90,3 wurde bereits mit neun Hamburger Kliniken vereinbart, auf planbare Operationen zu verzichten, um Betten für Coronakranke freizuhalten. Diese Vereinbarung wurde demach mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendirf, dem Marien- und dem Albertinen-Krankenhaus und den Asklepios-Kliniken Barmbek, Wandsbek, Nord, St. Georg Altona und Harburg getroffen. Dafür erhalten die Krankenhäuser Ausgleichszahlungen von der Bundesregierung.

