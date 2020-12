Click & Collect in Hamburg während des Lockdowns möglich Stand: 15.12.2020 13:16 Uhr Ab Mittwoch sind die meisten Einzelhandelsgeschäfte in Hamburg geschlossen. Allerdings darf man bei den Geschäften künftig noch Ware abholen, die vorbestellt wurde.

Click & Collect - so nennt man die letzte Hoffnung für Ladenbesitzer, ab Mittwoch noch Umsatz zu machen: Im Internet klickt der Kunde einen Artikel an und holt ihn später am Laden ab. Hamburg erlaubt das mit einer neuen Rechtsverordnung.

Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) und Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bestätigten am Dienstag im Rahmen der Landespressekonferenz, dass diese Möglichkeit besteht. Als Beispiele nannten sie vorbestellte Fahrräder oder Bücher, die auch nach Mittwoch abgeholt werden könnten. Die Übergabe der Ware und die Bezahlung müsse vor der Ladentür erfolgen. In der Verordnung des Senats heißt es: "Zulässig ist die Auslieferung von Gütern und Speisen auf Bestellung sowie deren Abverkauf im Fernabsatz zur Abholung bei kontaktloser Übergabe außerhalb der Geschäftsräume unter Wahrung des Abstandsgebots."

Bestellen im Internet und Abholen am Geschäft bieten in Hamburg unter anderem Ikea, Galeria Karstadt Kaufhof, H&M und Zara an. Auch viele kleine Läden mit enger Kundenbindung würden Click & Collect anbieten, sagte Brigitte Nolte vom Handelsverband Nord. Viele Buchhändlerinnen und Buchhändler seien dabei.

Handelsverband beklagt Lockdown

Doch Nolte sieht darin keinen Weg aus der Lockdown-Misere: "Das ganze Jahr war geprägt von Unsicherheit. Man wusste nicht was man ordern sollte, was Mode und Weihnachtsartikel angeht." Es gebe schon einen enormen Verlust.

