City-Hof darf abgerissen werden

Die unter Denkmalschutz stehenden City-Hochhäuser in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs werden abgerissen. Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen hat den Abbruch der Gebäude aus den 1950er-Jahren genehmigt, teilte die Behörde am Mittwoch in Hamburg mit.

ICOMOS bedauert, aber sieht keine Gefahr

Monatelang hatte sich die Entscheidung hingezogen. Am Ende stand die Frage im Raum, ob ein Abriss des City-Hofes den Welterbestatus von Speicherstadt und Kontorhausviertel gefährdet. Dafür war extra eine Expertenkommission von ICOMOS International, dem Beratergremium der UNESCO, nach Hamburg gekommen. Jetzt teilten Baubehörde und die Kulturbehörde mit: ICOMOS bedauere in seinem Abschlussbericht zwar einen möglichen Abriss des Ensembles im Sinne des Denkmalschutzes, stelle jedoch keine Gefährdung des Welterbestatus fest.

"Entscheidung nicht leicht gemacht"

"Ich begrüße diese Entscheidung, die zu einer städtebaulichen Weiterentwicklung mit einem erheblichen Anteil an neuen Wohnungen und zu einer weiteren Belebung der Innenstadt führen wird", teilte Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) mit. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, hieß es von Kultursenator Carsten Brosda (SPD). "Es wird weiter unsere Aufgabe sein, mit hoher Sensibilität die kommenden Entwicklungen zu begleiten." Dabei werde man in engem Austausch mit der UNESCO und ICOMOS bleiben.

Bereits in den nächsten Wochen soll nun mit dem Abbruch der vier grauen City-Hof-Blöcke begonnen werden. Ein Investor will dort Wohnungen, Büros, eine Kita und Läden in einem Gebäude mit rötlicher Backstein-Fassade bauen. Dagegen gibt es seit Längerem Protest. Die Kritiker befürchten, der Neubau könnte Sichtachsen versperren und somit den "universellen Wert" des Weltkulturerbes Kontorhausviertel und Speicherstadt beeinträchtigen.

Der City-Hof Der City-Hof ist einer der markantesten Nachkriegsbauten in Hamburg. Die vier Türme, auch City-Hochhäuser genannt, wurden von 1956 bis 1958 erbaut. Die Pläne stammen von dem Hamburger Architekten Rudolf Klophaus (1885-1957). Der City-Hof galt bei seiner Fertigstellung als moderner Bau: Es waren die ersten Hochhäuser in der Innenstadt nach 1945. Sie stehen seit 2013 unter Denkmalschutz. Der Stadt gehört das Grundstück seit 2006.

