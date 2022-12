Chanukka-Leuchter wird heute in Hamburg entzündet Stand: 18.12.2022 08:18 Uhr Zum Beginn des jüdischen Lichterfests entzündet Landesrabbiner Shlomo Bistritzky heute Nachmittag in Hamburg öffentlich einen Chanukka-Leuchter auf der Reesendammbrücke am Jungfernstieg.

Danach geht es zum Anleger am Jungfernstieg. Von dort startet ab 17 Uhr die erste Hamburger Chanukka-Alsterrundfahrt. Eingeladen hat der Verein MIT2WO, der Interessierte an Orten jüdischer Geschichte und Gegenwart in Hamburg vernetzen will.

Drohnen-Inszenierung über der Binnenalster geplant

Mit dabei sind auch Autorin Peggy Parnass und Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne). Sollten es die Wetterverhältnisse zulassen, wird Lichtkünstler Michael Batz die Drohnen-Inszenierung "Light of Dance" über der Binnenalster zeigen.

Das jüdische Lichterfest Chanukka erinnert an die Neuweihe des Tempels in Jerusalem im Jahre 165 vor der christlichen Zeitrechnung.

