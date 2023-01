CDU kritisiert steigende Zahl von Unfällen mit Rädern und E-Scootern

Stand: 30.01.2023 06:00 Uhr

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) hat in der vergangenen Woche die Zunahme des Radverkehrs in Hamburg gelobt. Von der CDU kommt jetzt scharfe Kritik - vor allen an gestiegenen Unfallzahlen.