Stand: 22.03.2025 13:49 Uhr Bus-Vollbremsung: Fünf Verletzte in Billstedt

Bei einem Unfall in Billstedt sind am Sonabendmorgen fünf Businsassen leicht verletzt worden. Der Fahrer der Linie 213 musste auf der Billstedter Hauptstraße eine Vollbremsung machen, um eine Kollision mit einem Auto zu vermeiden. Vier Fahrgäste stürzten und verletzten sich leicht, auch der Busfahrer kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

