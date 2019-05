Stand: 21.05.2019 07:40 Uhr

Bunker-Umbau sorgt für Ärger

Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert, den Umbau des Bunkers an der Feldstraße zu stoppen. Was dort passiere, sei nicht nur ein städtebaulicher, sondern auch ein kulturpolitischer Skandal, sagte der kulturpolitische Sprecher der Linken, Norbert Hackbusch. Entgegen der Versprechen, die der Senat gegeben habe, breite sich beim Begrünungsprojekt des Medienbunkers in der Feldstraße Chaos aus.

Regenwasser sickert durch

Wie "Die Zeit" berichtete, sickert Regenwasser durch Decken und Wände, weil die isolierenden Dachpappen entfernt wurden. Im Musikclub Uebel & Gefährlich regne es auf die Bühne. An den Wänden der Hamburg School Of Music rinne das Wasser sturzbachartig die Wände runter. Der Boden sei verschimmelt. Ein anderes Problem sei der Baulärm.

Sporthalle, Hotel und Park geplant

Das Projekt müsse gestoppt werden, denn es gefährde die Existenz der Betriebe, sagte Hackbusch. Auf dem Dach des ehemaligen Bunkers sollen unter anderem eine Sporthalle, Hotelzimmer sowie ein öffentlicher Park in fast 60 Meter Höhe entstehen.

