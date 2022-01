Bundeswirtschaftsminister Habeck zu Besuch in Hamburg Stand: 18.01.2022 12:03 Uhr Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist am Dienstag zum Antrittsbesuch nach Hamburg gekommen. Bevor er am Nachmittag die Industrie-Standorte von Flugzeugbauer Airbus und der Aluminiumhütte von Trimet besucht, traf Habeck Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Rathaus.

Die beiden Politker kennen sich seit langem. Häufig war Habeck in seiner Zeit als schleswig-holsteinischer Umweltminister in der Hansestadt. Und so war es für den Grünen-Politiker kein üblicher Antrittsbesuch. Vieles von dem, was klima- und wirtschaftspolitisch in Hamburg ansteht, kennt Habeck bereits. Habeck sagte: "Hamburg will ein sehr modernes Gas- und Turbinenkraftwerk bauen. Die Möglichkeiten, Geothermie zu nutzen, die industrielle Abwärme ins Fernwärmenetz zu bringen, das ist konzeptionell hier alles wunderbar durchdacht." Und deshalb stellte der Bundesminister auch zufrieden fest: "Also den Hamburgern muss man keine Beine machen."

Tschentscher: Klimaschutz und Industriepolitik müssen ineinandergreifen

Bürgermeister Tschentscher hörte das gern und betonte "dass wir ein gleiches Verständnis davon haben, wie Klimaschutz und Industriepolitik ineinandergreifen müssen". Hamburg wolle ein guter strategischer Partner dafür sein.

AUDIO: Habeck zu Besuch in Hamburg (1 Min)

Habeck versprach, dass es unter anderem zeitnah ein Förderprogramm des Bundes zur sogenannten erneuerbaren Wärme geben soll.

