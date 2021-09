Bundestagswahl 2021 in Hamburg: Die Wahl in Zahlen Stand: 20.09.2021 07:52 Uhr Wie viele Menschen in Hamburg sind nach dem aktuellen Stand zur Bundestagswahl wahlberechtigt? Wie viele von ihnen sind älter als 100? Und wie viele Wahlkabinen gibt es eigentlich?

Vor einer Wahl muss viel organisiert werden: Daten müssen zusammengetragen werden, Wahllokale eingerichtet und in der Corona-Pandemie muss die Stimmabgabe sicher und hygienisch ablaufen. In unserer Bildergalerie finden Sie Zahlen, Daten und Fakten rund um die Bundestagswahl in Hamburg.