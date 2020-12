Bund finanziert Forschung: Braucht Hamburg ein Elbesperrwerk?

Stand: 05.12.2020 19:46 Uhr

Braucht Hamburg in den kommenden Jahrzehnten ein Sperrwerk in der Elbe, um sich vor noch höheren Sturmfluten zu schützen? Um das zu untersuchen, stellt der Bund zunächst drei Millionen Euro zur Verfügung. Umweltschützer üben Kritik an den Plänen.