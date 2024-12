Stand: 02.12.2024 19:45 Uhr Brand in Lokstedter Computerchip-Fabrik

In der Nacht zu Montag ist in einer Computerchip-Fabrik in Lokstedt ein Feuer ausgebrochen. Die Sprinkleranlage hatte den Brand schon gelöscht, als die Feuerwehr eintraf. Trotzdem rückte sie mit einem Großaufgebot an, denn auf dem Gelände an der Stresemannallee werden gefährliche Chemikalien gelagert. Die Einsatzkräfte überprüften gemeinsam mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Firma den Brandort, um auszuschließen, dass Schadstoffe ausgetreten waren. Es bestand laut Feuerwehr aber keine Gefahr für die Umwelt. Der Einsatz dauerte zwei Stunden.

