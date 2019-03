Stand: 28.03.2019 16:21 Uhr

Bombendrohung gegen Ida Ehre Schule

Die Ida Ehre Schule in Eimsbüttel kommt nicht zur Ruhe: Nach der Behauptung der AfD, dort werde für linksextremistische Positionen geworben, hat es am Donnerstag eine Bombendrohung gegeben. Das Gebäude sei daraufhin evakuiert worden, teilte die Stadtteilschule über Twitter mit. Allerdings habe wegen einer Ganztageskonferenz sowieso kein Unterricht stattgefunden. Darum hätten nur die rund 160 Lehrer und wenige Schüler, die zur Betreuung anwesend waren, die Schule verlassen müssen, hieß es vom Schulbüro.

Rechtsextremer Hintergrund? "Ganz klar"

Die Polizei gab nach einer halben Stunde Entwarnung. Die per Mail eingegangene Drohung sei nicht ernst zu nehmen, habe eine Prüfung durch das Landeskriminalamt ergeben, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben der Schule hatte die Drohung "ganz klar" einen rechtsextremen Hintergrund.

Die Ida Ehre Schule steht seit mehr als einer Woche in der Diskussion, weil in deren Oberstufengebäude Aufkleber und Flyer der linksextremen Gruppe "Antifa Altona Ost" gefunden und auf Anweisung der Schulaufsicht entfernt worden waren. Am Wochenende hatten knapp 3.000 Menschen in Hamburg demonstriert, um sich solidarisch mit der Ida Ehre Schule zu zeigen.

Kalter Krieg im Netz, Antifa-Sticker und die AfD ZAPP - 27.03.2019 23:20 Uhr Die EU rechnet mit russischen Desinformationskampagnen, Hamburger Schüler protestieren gegen Berichterstattung zu Antifa-Stickern, Schauspieler könnte Präsident der Ukraine werden.







